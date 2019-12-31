تدشين الدورة التدريبية حول التعريف القياسي لحالات حمى الضنك والدفتيريا بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت عبدالله عوض باعبده بمعية الاستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت اليوم بمدرسة اروى للبنات الدورة التدريبية حول التعريف القياسي لحالات حمى الضنك والدفتيريا وكيفية المعالجة والتي تقيمها المؤسسة الاجتماعية الحديثة بتمويل من منطقة الصحة العالمية وذلك للفترة من 31ديسمبر 2019م والى 5يناير 2020م وفي التدشين شكر الاستاذ باعبده المؤسسة الاجتماعية الحديثة في دعمها المتواصل القطاع الصحي وأقامتها العديد من الدورات التدريبيه التأهيلية للعاملين الصحيين وحث باعبده المشاركين على الاستفادة القصوى وعكس ذلك على أمر الواقع؛مشددا على المشاركين تكثيف الجهود في سبيل تقديم خدمات صحية وعلاجية المواطنين.



ومن جانبه ثمن معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت جهود المؤسسة الاجتماعية الحديثة ودعمها وإسهامها في تطوير العمل الصحي ومستوى الخدمات لافتا المشاركين وعددهم ( 15) من مديريات سيحوت والمسيلة والغيضة على التفاعل وضرورة الالتزام والانضباط والاستفادة.

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وبدوره أعرب الدكتور قسام فضل مشرف الدورة ومنسق المؤسسة عن شكره السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت ومنسق المؤسسة الاجتماعية الحديثة بالمديرية على تقديم كافة التسهيلات لأنجاح فعاليات الدورة متمنيا أن تكون نتائجها إيجابية ويتم التعرف مبكرا على أعراض الأمراض المذكوره واعطى العلاجات المناسبة لها.

كما أكد الدكتور نعمان بن عويض أنه لم يتم إختيار سيحوت للقيام بمثل هذه الدورات الناجحة الا لوجود مقومات تأهل ذلك شاكر السلطة المحلية ومكتب الصحة.

حضر التدشين الدكتور نعمان بن عويض مدير إدارة الخدمات الصحية بالمحافظة والشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والاستاذ علي عمر العدل منسق منظمة الصحة العالمية بسيحوت.