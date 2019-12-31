شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “الغد المشرق“ تبث سهرتها الثانية ليوم الأربعاء.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص تبث قناة الغد المشرق الآن سهرتها الثانية، من العاصمة السعودية الرياض الخاصة باليوم الأربعاء.

وتنطلق الآن السهرة الفنية مع الفنان حسين محب. Advertisements ويحيي الحفلة نخبة من الفناننين اليمنيين منهن الموسيقار أحمد فتحي، عوض بن ساحب، حسين مُحب، وليد الجيلاني وفؤاد عبدالواحد. لمتابعة السهرة عبر البث المباشر للغد المشرق من

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