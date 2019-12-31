توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة القرآن الكريم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

جرى اليوم بسيئون توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وجامعة القرآن والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري .



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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون في البحوث العلمية والاجتماعية بين مكتب الوزارة وجامعة القرآن الكريم وتقديم عناوين للبحوث المقترحة في مجال القرآن الكريم والعلوم الشرعية والمجال الاجتماعي والتعاون في إشراك وتنسيق الجهود بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني فيما يخدم مجال التنمية المجتمعية والعلمية والتعليمية .

وقع مذكرة التفاهم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام و وكيل فرع الجامعة بوادي حضرموت ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله أحمد بن عثمان وتعميد الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء .

حضر توقيع المذكرة نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات بالمكتب المهندس محمد خميس التميمي.