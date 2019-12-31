شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع ويظهر قبل قليل ويوجة رسالة للرئيس هادي والتحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، مناشدة للحكومة اليمنية المعترف بها بشأن المرتبات. جديد "الخليج 365" Advertisements وقال الحوثي، في تغريدة على " تويتر" المرتزقة لايصرفون الرواتب حتى للبعض ممن هم تحت الاحتلال ومنع تسليم الراتب عام على كل موظفي الجمهورية بقرارات تعسفية من دول العدوان ومرتزقتهم واخلال بالتزاماتهم وأي تبرير اليوم هو خداع واستعطاف غير صحيح فما يريدوا صرفه من مرتبات يودعوها لدى فروع البنوك والصرافين وهم سيوفروه هنا".

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