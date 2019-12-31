شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانقلاب يصدر امر عاجل بنهب ومصادرة 3الف منزل في صنعاء,والسبب ..صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 11:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

صادرت مليشيا الحوثي منزل عضو مجلس النواب الأكاديمي نجيب غانم الواقع في منطقة دارس شمال صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. وتواصل مليشيا الحوثي مصادرة منازل وممتلكات قيادات سياسية وعسكرية وبرلمانية تقف ضد مشروعها الإمامي الكهنوتي إضافة إلى منازل وممتلكات قيادات الحكومة الشرعية. Advertisements وتاتي مصادرة منزل البرلماني غانم بقرار من محكمة خاضعة لسيطرة المليشيا. وكشفت تقارير إعلامية سابقة أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 3000 شخصية من مختلف طبقات المجتمع بنهب منازلهم والاستيلاء عليها بتهمة مختلفة تختلقها المليشيا منذ إنقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م.

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