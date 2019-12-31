شكرا لقرائتكم خبر عن ضيفه حلت على قناة العربيه تفجر مفاجأه على الهواء مباشرة,اجبرت مذيعة القناة الخروج لفاصل على الهواء, والسبب.. مفاجأه !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 11:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
تفاجأت مذيعة قناة العربية بمفاجأة على الهواء مباشرة بعد إعلان ضيفتها عن رغبتها في دخول الحمام.
واستضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "الحدث" التابعة لقناة العربية ، الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والتي كانت تقدم برنامجا مثيرا للجدل على قناة مصرية قبل أن يتم وقفه .
وأطلقت الدمية في حواراها مع "لميس" عددًا من التصريحات المثيرة للجدل ، أبرزها حين قالت على الهواء مباشرة إن الشيء الذي اكتسبته في عام 2019 هو مجموعة من الكيلوجرامات في منطقة الأرداف.
قبل أن تعلن لميس الحديدي خروجها إلى فاصل على الهواء لرغبة ضيفتها في دخول الحمام.
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