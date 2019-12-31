زعيم الانقلاب الحوثي يبكي ويتوسل ويناشد الشرعيه والتحالف تقديم يد العون المساعده العاجله

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 10:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، مناشدة للحكومة اليمنية المعترف بها بشأن المرتبات.

وقال الحوثي، في تغريدة على " تويتر" المرتزقة لايصرفون الرواتب حتى للبعض ممن هم تحت الاحتلال ومنع تسليم الراتب عام على كل موظفي الجمهورية بقرارات تعسفية من دول العدوان ومرتزقتهم واخلال بالتزاماتهم وأي تبرير اليوم هو خداع واستعطاف غير صحيح فما يريدوا صرفه من مرتبات يودعوها لدى فروع البنوك والصرافين وهم سيوفروه هنا".

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