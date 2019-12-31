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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عبد الملك الحوثي يستبق كل المفاوضات مع السعودية والشرعية ويصدر اخطر قرار منذ بدء الحرب ويجبر السعودية على التخلي عن الرئيس هادي( نص القرار )

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