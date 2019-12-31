شكرا لمتابعة خبر عن قبيل رحيله الصادم ..الأبنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن "رسالة خطية" اخيرة ومؤثرة كتبها الأخير لبناته !( تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قبيل رحيله الصادم ..الأبنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن "رسالة خطية" اخيرة ومؤثرة كتبها الأخير لبناته !( تفاصيل)

نشرت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة من والدها كتبها في محبسه في أبريل عام 2006، قبل إعدامه بشهور.

وتتضمن الرسالة عدة أبيات شعرية لبناته، حيث علقت رغد صدام على الرسالة بالقول: "من رسائل الشهيد القائد صدّام حسين التي بعثها من الأسر..

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وخطير...مهدي المشاط ومحمد الحوثي وجهاز الاستخبارات الحوثي يجن جنونهم بعد الاعلان رسميا عن هذه الكارثة التي ستصيب العاصمة صنعاء بالشلل التام

ورد للتو..عبد الملك الحوثي يستبق كل المفاوضات مع السعودية والشرعية ويصدر اخطر قرار منذ بدء الحرب ويجبر السعودية على التخلي عن الرئيس هادي( نص القرار )

عـــاجل .. تحذيرات مفاجئة من كارثة صادمة ستصيب الكويت خلال الايام القادمة .. و الكويتيون يجن جنونهم .. شاهد

قبيل رحيله الصادم ..الأبنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن "رسالة خطية" اخيرة ومؤثرة كتبها الأخير لبناته !( تفاصيل)

ورد للتو.. عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. ويكشف عن كارثة كبرى ستحدث قريبا في الخليج وينشر هذه المعلومات الخطيرة

ورد للتو : وسط تصريحات خطيرة لقائد القوات السعودية : كارثة مرعبة تنتظر العاصمة المؤقتة عدن وحرب طاحنة تلوح في الأفق (تفاصيل أكثر)

عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تخرج عن صمتها وتصدر بيان هام وعاجل بشأن الفنان اليمني صلاح الأخفش

Advertisements

وردنا الان : تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد

والله لنجيبك وندوس على روسكم.. شيخة قطرية من الـ'' ثاني'' تنشر تهديدات وصلتها والسبب ..ولي العهد محمد بن سلمان ''تفاصيل صادمه''

وردنا الان.. توجيه عاجل من "الملك سلمان" للسعوديين بعد اجتماع مع مفتي وعلماء المملكة

" أردوغان " يثير جنون الاماراتيين ويبدأ بالتطبيق الفعلي لمساندة الشرعية وتحرك عسكري عاجل لطرد القوات الاماراتية شر طردة وانهاء حلمها بالسيطرة

ليس جواس ولا هيثم قاسم..بطل جنوبي شجاع يباغت الجمي ويصدر بيان عاجل ومزلزل جعل الجنوبيين يلعنون هادي والزبيدي والتحالف (صورة + الاسم +نص البيان)

شاهد بالفيديو ...الملك سلمان يأمر بإعدام "يمني" هدد المملكة وتحدى ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ( فيديو جريء )

حسناء عربية تخلع زوجها، وتصعق قاضي المحكمة بالطلب الفاضح والمحرم شرعا الذي طلبه الزوج أن تفعله أمام أصدقائه ( لن تصدق ماذا طلب هذا الزوج الديوث )



قصيدة كتبها لبناته رغد ورنا وحلا ".

وتتضمن الأبيات مديحا لبناته، خاص الابنة الكبرى رغد صدام، حيث يقول صدام في رسالته:

تزاحمت وردات في بيوتنا.. وبناتي فيها أجمل الورد

أم أحمد وأم علي .. صغيرتهم حلاوة السعد

لهن أصول عريقة .. عريبات الأب والجد.

يذكر أن الرئيس الراحل صدام حسين قد تم إعدامه في ديسمبر عام 2006 بعد جلسات من المحاكمة لم يعترف بها وفق ما تم تداوله حينها.