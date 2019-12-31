تجار إب يغلقون محلاتهم احتجاجاً على قرار منع تداول العملة الجديدة

أغلق العشرات من تجار الجملة والتجزئة في عدد من بلدات محافظة إب، وسط اليمن، محلاتهم التجارية، احتجاجاً على منع مليشيا الحوثي الانقلابية، تداول العملة الوطنية بطبعتها الصادرة عن الشرعية.



وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، إن تجار الجملة في عدد من مديريات إب(الظهار ـ بعدان ـ مذيخرة ـ السبرة) اغلقوا محلاتهم، نتيجة منع تداول العملة الذي أدى إلى توقف الحركة التجارية بشكل كبير جداً.



وأوضح عدد من التجار أنهم أقدموا على إغلاق محلاتهم، احتجاجاً على القرار الذي وصفوه بالتعسفي وخشية من الملاحقة والابتزاز الذي يقوم به مسلحو الحوثي.



في غضون ذلك أكدت مصادر في تلك المديريات، إغلاق الباعة الصغار لمتاجرهم نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لدى المستهلكين.



ومنعت مليشيا الحوثي الانقلابية، تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تسبب بحالة سخط شعبي كبير.



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