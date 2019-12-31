شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجــل : التلفزيون العماني يعلن رسميا هذا البيان العاجل من الديون السلطاني بشأن وفاة السلطان "قابوس" وينقل للشعب وصيته الأخيرة من فراش الموت والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد أبداء مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاغ السلطان قابوس موقع "تويتر" في سلطنة عمان، ومطالبتهم ببيان رسمي، أصدر التلفزيون العماني، بيانا عاجلا، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن السلطان قابوس بن سعيد.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا، نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة ؛ مشيرا إلى أن السلطان قابوس يتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.



ونقل ديوان البلاط السلطاني العماني عن السلطان قابوس شكره وتقديره إلى كل أبناء الشعب العماني، على ما يبدونه من مشاعر صادقة والتفاف حول قياداتهم.



وتابع الديوان العماني نقله عن لسان السلطان قابوس، قوله: "يسأل الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء، لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

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