الكثيري يفتتح عددا من المشاريع الصحية والخدمية بمديرية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مشروع بناء الدور الاول بمعهد العلوم الصحية بسيئون وترميم سكن طلاب المعهد بكلفة ٨٥ مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بمديرية سيئون .



ويتضمن المشروع ٣ قاعات دراسية ومعمل حاسوب وقاعة كبرى و مكاتب ادارية.

وفي حفل الافتتاح اشاد الوكيل الكثيري بجهود ادارة المعهد في احداث النقلة النوعية للارتقاء باداء المعهد نحو الافضل .منوها الى ان افتتاح المشروع اليوم يأتي في اطار تأمين صحي لمستقبل الاجيال.

ودعا الوكيل الطلاب الى الاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي بما يساعدهم في تقديم خدمات صحيه لمجتمعهم بتفاني وتمييز .

Advertisements

وفي سياق اخر افتتح الوكيل الكثيري ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري قاعتي مركز العلاج الطبيعي بكلية التربية البدنية والرياضية لجامعة سيئون و التي ستسهم في تدريب الطلاب الى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمجتمع المحلي .

حضر الافتتاح مديري عموم مديرية سيئون ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت محمد عوض العامري والدكتور هاني خالد العمودي .

و تفقد الوكيل ورئيس جامعة سيئون مشروع تجهيز قاعتين مع دورة مياه بالاستاد الرياضي بسيئون و الخاصة بكلية التربية البدنية والرياضية مموله من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت " حصة مبيعات النفط " و تتسع القاعتين المجهزة باجهزة التكييف لحوالي 80 طالب .

كما اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء على سير الاعمال الجارية بالطريق الداخلي الرابط ما بين شارع الرئاسة إلى الخط السريع "ساقية أنيسة" والبالغ طوله كيلو ونصف بشكل مزدوج، و بنسبة انجاز بلغت حوالي 60 % .

و استمع الكثيري من مدير ادارة الأشغال العامة بالمديرية المهندس حسين بن عبدالعزيز ، إلى شرح عن سير المشروع و مستوى انجاز الاعمال الترابية والتي بلغت نسبتها قرابة 80 % . و اطلع الوكيل على سير اعمال التوسعة للمدخل الشرقي لمدينة سيئون .