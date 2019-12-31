شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامج بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختتم اليوم الثلاثاء، مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل حول مفاهيم الحماية والإدارة للمساحات الصديقة، بتمويل من منظمة اليونيسف، وبرعاية المحافظ رئيس المجلس المحلي الشيخ راجح سعيد باكريت.



وفي الحفل الذي حضرته الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة، خديجة باكريت، عبر الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، عن سعادته بحضور اختتام البرنامج التدريبي نيابة عن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن برامج الاهتمام بالطفل في هذه الظروف الاستثنائية لرعاية الأطفال وإيجاد المساحات الآمنة لتنمية قدراته ومواهبه.

وأشاد بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة في دوره الإشرافي على منظمات المجتمع المدني، شاكرا منظمة اليونيسف على تمويل هذا المشروع واهتمامها بالطفولة والأمومة، معبر عن أمله في استمرار مثل هذه البرامج.

وأكد أن السلطة المحلية، تدعم وتقدر جهود منظمات المجتمع المدني في مجالات التنمية والعمل الإغاثي والإنساني.

كن جانبه دعا مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة، فائز بلحاف، المتدربين إلى العمل على تطبيق ما أخذوه في البرنامج من مفاهيم على أرض الواقع.

وشكر السلطة المحلية، على دعمها لمنظمات المجتمع التي تعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء، متمنيا استمرار الدعم وتقديم التسهيلات لها.

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واستهدف البرنامج أربع مديريات بمحافظة للمهرة، هي "الغيضة، حوف، سيحوت، المسيلة".

واستمر البرنامج الذي يأتي ضمن مشروع تعزيز وصول الخدمة الصحية والدعم النفسي الاجتماعي للمجتمعات المتضررة من النزاع في اليمن بمحافظة المهرة، عشرة أيام خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري.

إلى ذلك ألقى كلمة المدربين في البرنامج، المدرب، عارف محي الدين، أشار فيها إلى أن المدربين قدموا خلال العشرة الأيام معارف ومفاهيم حول بناء قدرات العاملين في المساحات الصديقة للطفل.

وثمن جهود مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة المهرة على تذليل الصعاب.

من جهتها ألقت المتدربة نور بلحاف، كلمة المتدربين، شكرت من خلالها القائمين على المشروع في منظمة اليونيسف ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة.

وتخلل الاحتفالية قصيدة شعرية، قدمتها سهام العامري، نالت إعجاب الحاضرين.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم الجهات المساهمة في انجاح البرنامج إضافة إلى المدربين والمتدربين في البرنامج التدريبي.

حضر الاحتفالية مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة، محمود القميري، ونائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، سالم سويلم، وعدد من المسؤولين.