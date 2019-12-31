العبودي يناقش مع نائب مدير الكهرباء الاحتياجات اللازمة لاستكمال المشاريع المتعثرة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع سعيد مبارك دويل نائب مدير عام كهرباء منطقة المهرة الآليات الكفيلة باستكمال مشروع تحسين شبكة الكهرباء للعاصمة الغيضة ، والاحتياجات اللازمة لاستكمال مشاريع الكهرباء المتعثرة في عدد من مديريات المحافظة.



وأطلع الوكيل العبودي على المشاكل والصعوبات التي رافقت مشاريع الكهرباء بالمحافظة وسير عمل محطة كهرباء الغيضة واحتياجاتها العاجلة وكافة الاشكاليات التي تواجه عملية التوليد والحلول اللازمة للتغلب منها ، منوهاً باهتمام السلطة المحلية وحرصها على سرعة استكمال مشاريع الكهرباء بالمحافظة.

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وأكد الوكيل العبودي على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لتلبية متطلبات المواطنين وتحسين شبكات الكهرباء والتي بدورها سوف تسهم في تطوير عملية التوليد وأستقرار التيار الكهربائي ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة الكهرباء ومتابعتها المستمره لمختلف الأنشطة والمشاريع المتعلقة بتحسين أداء محطات الكهرباء بالمحافظة.

وأشار الوكيل العبودي الى ضرورة إنجاز مشروع تحسين شبكة كهرباء الغيضة والمديريات الأخرى وفق المواصفات الفنية ورفع الدراسات المطلوبه وتنجب الأزدواجية في العمل ، وأهمية حصر مشاريع الكهرباء في عموم مديريات محافظة المهرة وتقييم مستوى الأنجاز فيها.

وشدد العبودي على أهمية تضافر جهود الجميع وتحمل المسؤولية لتحقيق الاستقرار في خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، لأفتاً الى ضرورة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل قطاع الكهرباء بالمحافظة من أجل إيصال خدمة الكهرباء إلى جميع المواطنين.