شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. أمير قطر يفاجئ ألاميرة "هيا بنت الحسين" بهذه الهدية التي لا تقدر بثمن قبل قليل .. ومحمد بن راشد يجن جنونه .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انتقد السفير البريطاني السابق في قطر السيد ميخائيل أنيل الخلاف الحاصل بين الدول الخليجية.

حيث قال إن هذه الخلافات تسببت في عدم استقرار المنطقة وانعدام الأمن وحصول صراعات مسلحة دامية استنزفت طاقات شعوب المنطقة وقضت على أحلامهم وطموحاتهم وتوسعت دائرة هذه الخلافات يوما بعد يوم حتى أصبحت الدول المتصارعة تحاول استثمار الخلافات العائلية لدى خصومها لمصلحتها.

وكشف السيد ميخائيل عن أخبار لتدخل الأمير حمد آل ثاني في قضية الأميرة هيا بنت الملك حسين وأخت الملك عبد الله الثاني وزوجة أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتقى معها عدة مرات ووفقا لما نقله السيد ميخائيل أن الشيخ حمد قابل قاضي المحكمة السيد ” Andrew McFarlan ” في الأسابيع الماضية وهناك أنباء عن تقديمه رشوة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي ولكن وباعتقاد السفير أن هذا الأمر لا يؤثر في سير عمل المحكمة.

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