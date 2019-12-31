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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال بالغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر ومعـه وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، بالعاصمة الغيضة، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال واعطاء فيتامين "أ" لجميع الأطفال دون سن الخامسة من العمر من منزل إلى منزل خلال الفترة من 31 إلى 2 يناير 2020م.بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.
وفي التدشين، بمستشفى الغيضة المركزي ، أكد نيمر على أهمية الحملة لحماية الأطفال من أمراض الطفولة القاتلة ومنها شلل الأطفال ، مشيداً بمستوى التنظيم والترتيب للحملة من قبل مكتب الصحة والكادر العامل فيه وذلك في إطار مكافحة الأوبئة والأمراض المنقولة بالمحافظة.
ودعا نيمر كافة المواطنين إلى الدفع بأبنائهم إلى مراكز التحصين الثابتة والمتحركة في كافة المرافق الصحية بالمحافظة والتعاون مع الفرق الميدانية المتنقلة من منزل إلى منزل بما يكفل وصولها إلى أكبر عدد من الأطفال المستهدفين وتحصينهم ضد هذا المرض الفتاك.
من جانبه، بيّـن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ، بأن الأطفال المستهدفين خلال هذه الحملة بلغ عددهم (22،883) طفلاً وطفلة منهم (4،909) دون العام (17،974) من 12 شهرا إلى 59 شهراً، فيما تبلغ أجمالي عدد الفرق الطبية الثابتة والمتحركة (123) وإجمالي القوى البشرية العاملة في الحملة من الكوادر الصحة (347) كادراً صحياً.
حضر التدشين، مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان ونائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون ومدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن بلحاف ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ عبدالله بخيت كلشات والأستاذ وجدان السقاف مشرف وزارة الصحة المركزي وعدداً من الكوادر الصحية والإدارية بمكتب الصحة.
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