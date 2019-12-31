العبودي يلتقي مدير عام المياة لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع المياة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، بمكتبه ، مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي مطر كـده وذلك لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بمشاريع المياة والصرف الصحي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء، الى مناقشة المشاكل الصعوبات التي تعرقل أستمكال مشروع كهرباء أبار منطقة فوري وإمكانية ربط المضخات بالطاقة الشمسية لضمان استمرار خدمة المياة ووصولها الى جميع المواطنين ، وكذا مناقشة مشاكل البناء العشوائي بالقرب من محطة مياه الغيضة والحلول المناسبة للحفاظ عليها من الأعتداءات.

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واستمع الوكيل العبودي من مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة ،مطر كده ، الى شرحاً موجزاً عن الوضع المائي في المحافظة وأهم المشاكل التي تواجه المؤسسة ومستوى تنفيذ المشاريع المائية في المحافظة سواء المشاريع الممولة من السلطة المحلية أو من البرنامج السعودي.

وأكد الوكيل العبودي أهتمام السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها الكامل على دعم ومساعدة مؤسسة المياة حتى تتمكن من تقديم أفضل خدماتها للمواطنين، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع في هذا الاتجاه لتمكين هذه المؤسسات من القيام بمهامها وواجباتها العملية بالصورة المنشودة.

من جانبه، أشاد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة ،مطر كـده ، بأهتمام السلطة المحلية بأوضاع المياه والصرف الصحي في المحافظة والسعي الجاد والمخلص من أجل معالجة وتذليل المعوقات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والهام لتلبية متطلباته العملية.