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تدشين الحملة الوطنية للتحصين  ضد شلل الأطفال بسيحوت

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

تدشين الحملة الوطنية للتحصين  ضد شلل الأطفال بسيحوت

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده ،اليوم، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال ، بحضور مدير مكتب الصحة بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي.

 

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وفي التدشين أكد باعبده على ضرورة استهداف كل الأطفال دون سن الخامسة مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل مع الأطفال بكل مهنية ومسئولية مع التوعية والتثقيف والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح الحملة.

 

من جانبة أشار معرابي إلى ضرورة الوصول إلى كل الأطفال المستهدفين من الحملة في مختلف مناطق المديرية ورفع التقارير والاحصائيات اليومية.

 

حضر التدشين الاستاذ سعيد الشيباني شركة برودجي للرقابة والمتابعة طرف ثالث اليونسيف والاستاذ عبدالباسط عبدالله مسؤول التحصين بمكتب الصحة والاستاذ علي عمر العدل مسؤول الرعاية الصحية منسق المؤسسة الاجتماعية الحديثة و مسؤول التثقيف الصحي الاخ كرامه صالح كرامه  وعدد  من  الطاقم  الصحي والمشاركين والمشاركات في حملة التحصين.

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