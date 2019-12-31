البكري: الوزارة عازمة على انجاز مشاريع ومنشآت رياضية سترى النور خلال 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

تسعى وزارة الشباب والرياضة بإشراف ومتابعة من معالي الوزير نايف صالح البكري للإيفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعدة ، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وتلقي بظلالها في كل الاتجاهات،إذ تواصل الوزارة تنفيذ خططها في جانب تأهيل وصيانة البنية التحتية، جنبا إلى جنب مع قيامها ببقية واجباتها لمساعدة القطاع الرياضي والشبابي على النهوض والسير بخطوات ثابتة على طريق التطور.



وتحتل قضية تأهيل المنشآت حيزا مهما في أولويات الوزارة والوزير نايف البكري الذي يؤكد على أهمية هذا الجانب مرارا وتكرارا معتبرا انه حجر الزاوية في عملية البناء الرياضي

واوضح الوزير البكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بان الوزارة وضعت ضمن أولوياتها للعام الجديد، تأهيل المنشآت التي تشتمل على عدد من المشاريع الجديدة.. مشيرا الى أن عام 2019 شهد تنفيذ جملة من المشاريع واهمها تجهيز عدد من الملاعب والصالات في أكثر من محافظة، وستستمر هذه المشاريع بالعام الجديد 2020، حيث تشمل مشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي واستكمال مشروع الملعب الأولمبي في مأرب، وملعب سيئون الأولمبي الذي يقترب من الإنجاز، وإعادة تأهيل ملعب الشهيد معاوية بمحافظة ‎لحج ، وإعادة تأهيل وترميم الصالة الرياضية وبيت الشباب في ‎عدن واستكمال بنية المشاريع الرياضية في محافظة شبوة وملاعب محافظة تعز، وفي مقدمتها ملعب الشهداء .

وذكر وزير الشباب والرياضة ،ان العمل جار لإعادة تأهيل ملعب الشهيد الحبيشي بعدن الذي يعتبر أحد أقدم الملاعب اليمنية، حيث تم استكمال بناء المنصة الرئيسة وغرف للحكام وللاعبين، و تعشيب أرضية الملعب بالعشب الصناعي المعتمد من الفيفا و الذي تم توريده ، وتركيب مقاعد للجمهور وكبار الضيوف وصيانة الإنارة وقنوات صرف المياه.وأضاف الوزير إنه يجري إعادة تأهيل وترميم الصالة الرياضية ، وبيت الشباب في العاصمة عدن لإعادة جاهزيتها وفق مواصفات حديثة، حيث بلغت كلفة إعادة التأهيل 71 مليون و600 ألف ريال، بدعم كامل من صندوق النشء والشباب بعدن.

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وبخصوص الملعب الأولمبي في ‎مأرب ،اكد الوزير البكري إن نسبة الإنجاز بلغت 90%، حيث يتكون ، فيما تجاوزت نسبة الأعمال في تهيئة أرضية الملعب 60 % على أن يصل العشب قريبا.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملعب سيئون الأولمبي يقترب من الانجاز من حيث تهيئة الساحة العامة وفرد العشب المعتمد من الفيفا ، واستكمال الملاحق الأخرى.

واشار الى استمرار الأعمال في مشروع إعادة التأهيل لملعب الشهيد معاوية بمحافظة ‎لحج، ويشمل المشروع تنفيذ أعمال تعشيب الملعب بالعشب الصناعي إضافة إلى تركيب كراسي للجمهور ومنصبة كبار الضيوف وملحقاتها ،وأعمال الإنارة ، وتوفير مولد كهربائي بقوة 500 كيلو وتجهيز الملعب بإذاعة داخلية وأجهزة صوتيات بمواصفات حديثة.

و في محافظة شبوة تتم أعمال مشتركة بالتعاون مع السلطة المحلية لاستكمال البنية التحتية للمشاريع الرياضية منها استكمال بناء مدرجات ملعب الفقيد الخليفي و تعشيبه بالعشب الصناعي ، وتأهيل الصالة الرياضية وتأثيثها ، وتأثيث مكتب وبيت الشباب والرياضة بالمحافظة .

و لفت الى ان الوزارة اهتمت بالمنشآت الرياضية في محافظة أبين حيث تم إجراء مناقصة لتأهيل ملعب الشهداء وسيتم التنفيذ من قبل شركة حوشب للمقاولات في العام 2020، كما تم تجهيز أولي للصالة المغطاة في المحافظة والوزارة بصدد إعداد الدراسة من أجل البدء بأعمال أعادة تأهيلها بشكل كامل، وستشمل مشاريع الوزارة في أبين ملعب البيتي وملعب نادي حسان بعد أن تم تجهيزهما في المرحلة الأولى لممارسة التمارين على أن يتم وضع دراسة التعشيب واستكمال تأهيلهما في المستقبل .

و في محافظة تعز تتضمن مشاريع الوزارة في العام المقبل عددا من المنشآت وفي مقدمتها ملعب الشهداء، و عدد من الملاعب والصالات الأخرى ، حتى تكون جاهزة لاحتضان المنافسات الرياضية لأندية المحافظة واستضافة الأندية والمنتخبات القادمة من خارجها .