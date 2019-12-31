شكرا لقرائتكم خبر عن حجار السجين التي دمر الله بها جيش ابره الحبشي قبل الف ونصف العام ,,تعود وتظهر في منتصف هذا الشهر والسماء تمطر جحيم على استراليا "فيديو وصور مرعبه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 07:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تحولت قرية مالاكوتا الأسترالية إلى اللون الأحمر وذلك بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد على مدار الأسابيع الماضية. وتظهر مجموعة من الصور سماء القرية التي تحولت إلى الأحمر بالكامل، كما أبلغ السكان بالقرية عن تساقط كتل من الجمر من السماء، فضلاً عن سماع أصوات تصم الآذان. Advertisements ولم تجد السطات الأسترالية حلاً إلا توجيه السكان إلى النزول إلى المياه للاحتماء والابتعاد عن الحرائق المدمرة التي تزيدها درجات الحرارة المرتفعة، مشددين على أن الأوان قد فات على المصطافين والسياح الذين لم يغادروا المنطقة بالفعل. وأفادت مصادر أن قرابة 4000 شخص لا يزالوا محاصرين في مالاكوتا، وسط سماع دوي انفجارات اسطوانات الغاز، جراء الحرائق التي دمرت أكثر من 10 ملايين فدان خلال الأسابيع الأخيرة وتسببت في مقتل 8 أشخاص.

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