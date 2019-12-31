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إجراء عاجل من أمير قطر بعد هجمات أمريكية ضد مواقع الميليشيات الإيرانية في العراق

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 08:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن إجراء عاجل لأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد يوم واحد من هجوم جوي أمريكي على مواقع في العراق لميليشيات "الحشد الشعبي"، و"حزب الله".
وقالت الوكالة: إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أجرى مساء أمس الاثنين؛ اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس العراقي، برهم صالح".

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وأفادت "قنا"، بأن الاتصال شهد "استعراض الأوضاع في العراق"؛ حيث أطلع "صالح" أمير قطر على "آخر المستجدات على الساحة العراقية".
 
وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على "استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، قصفها لمواقع تابعة لميليشيا "حزب الله" التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصًا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر الحشد.

 

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