معارك واشتباكات تدور رحاها بين قوات الجيش والامن التابعة للحكومة من جهة وقوات تابعة للمجلس الانتقالي في منطقةالعرم بشبوةوسقوط جرحى وقتلى في صفوف الطرفين

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 08:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تدور في الاثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والامن التابعة للحكومة اليمنية من جهة وقوات تابعة للمجلس الانتقالي في منطقة العرم بمديرية حبان بشبوة. وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات التي تدور رحاها الآن وقعت بعد تنفيذ حملة امنية للقوات الحكومية لضبط عناصر تخريبية حد وصفها.

واضافت مصادر أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين في مناطق حبورة والعرم في مديرية حبان بشبوة مع قدوم تعزيزات كبيرة وصلت مناطق النقبة والعرم في مديرية حبان قادمة من عتق تشتبك مع المقاومة الجنوبية. وأكدت المصادر إن عناصر محسوبة على الانتقالي فرضت حصارا على قوات الشرعية واستهدفت ثلاثة أطقم خلال الاشتباكات الأمر الذي ادى الى سقوط جرحى وقتلى في صفوف الطرفين

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