شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التركي يعلن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده بدأت الاستعدادات لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددا على أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في هذا السياق.

وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “NTV” التركية، اليوم الثلاثاء: “تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية تجاه الوضع الذي يواجهه أشقاؤنا الليبيون” بحسب زعمه .

وأوضح أكار: “في إطار مشروع مذكرة التفويض حول إرسال قوات إلى ليبيا، سيتم توكيل المهمة إلى القوات المسلحة ووزارة الدفاع التركية. وعملية التحضير بدأت للتو، وسنفعل كل ما يلزم”.

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وتستعد تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من قبل سلطات شرق ليبيا وحليفها، “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا على العاصمة طرابلس لـ “تطهيرها من الإرهابيين”، ويتهم تركيا بالتدخل في شؤون بلاده ودعم الإرهاب فيها، كما تلقى هذه الخطوة رفضا قاطعا من قبل مصر.