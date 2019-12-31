شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جزب الله يقود عمليه لاقتحام واحراق السفارة الامريكيه في العراق ..فيديو وصور وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 07:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر ، بأن زعيمي ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر يقودان الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية في بغداد ، اليوم الثلاثاء .

كما انضم فالح الفياض وأبو مهدي المهندس نائب زعيم ميليشيا الحشد الشعبي وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني لمحاولات اقتحام السفارة الأميركية ، بحسب العربية نت وقناة الحدث .

إلى ذلك، هاجم محتجون عراقيون، الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدف الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، وأحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة.

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وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.