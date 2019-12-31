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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد .. فتاة يمنية تقود دراجة نارية لأول مرة.. صور صادمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأول فتاة يمنية تقود دراجة نارية بأحد المحافظات. وتنحدر تلك الفتاة التي تستخدم دراجة نارية في مشاويرها الخاصة، من مدينة جبلة، محافظة إب.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. واعتبر عدد من المتابعين أن ما قامت به الفتاة مناف للعادات والتقاليد اليمنية. فيما اعتبرها آخرين، سلوكا مقبولا، مثلها مثل أخيها الرجل..

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