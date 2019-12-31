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صنعاء - ياسمين الخيامي - تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد

أشهر عمر عبدالرحمن ”عموري نجم نادي الجزيرة الإماراتي وقائد منتخب الإمارات، زواجه خلال حفل كبير ضم أصدقاءه وأقاربه. وتواجد النجم ناصر الشمراني، والمعلق فارس عوض في حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء وأقارب اللاعب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو : وسط تصريحات خطيرة لقائد القوات السعودية : كارثة مرعبة تنتظر العاصمة المؤقتة عدن وحرب طاحنة تلوح في الأفق (تفاصيل أكثر) عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تخرج عن صمتها وتصدر بيان هام وعاجل بشأن الفنان اليمني صلاح الأخفش وردنا الان : تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد والله لنجيبك وندوس على روسكم.. شيخة قطرية من الـ'' ثاني'' تنشر تهديدات وصلتها والسبب ..ولي العهد محمد بن سلمان ''تفاصيل صادمه'' وردنا الان.. توجيه عاجل من "الملك سلمان" للسعوديين بعد اجتماع مع مفتي وعلماء المملكة Advertisements " أردوغان " يثير جنون الاماراتيين ويبدأ بالتطبيق الفعلي لمساندة الشرعية وتحرك عسكري عاجل لطرد القوات الاماراتية شر طردة وانهاء حلمها بالسيطرة ليس جواس ولا هيثم قاسم..بطل جنوبي شجاع يباغت الجمي ويصدر بيان عاجل ومزلزل جعل الجنوبيين يلعنون هادي والزبيدي والتحالف (صورة + الاسم +نص البيان) شاهد بالفيديو ...الملك سلمان يأمر بإعدام "يمني" هدد المملكة وتحدى ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ( فيديو جريء ) حسناء عربية تخلع زوجها، وتصعق قاضي المحكمة بالطلب الفاضح والمحرم شرعا الذي طلبه الزوج أن تفعله أمام أصدقائه ( لن تصدق ماذا طلب هذا الزوج الديوث ) يذكر أن عموري انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل بتجديد عقده مع الهلال السعودي، وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي. وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في 5 مباريات. وأرجع عموري تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم. وتزوج عموري من احدى بنات اسرته وهي إبنة حسن بن عبدالله العمودي

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