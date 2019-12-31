محافظ تعز: نجحنا في اعتماد مرتبات شهداء المحور وجنود معسكر الشقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

قال محافظ تعز نبيل شمسان، إن "جهود المتابعة أثمرت عن معالجة مشكلة الجرحى وتعزيز قدرات محور تعز ببعض الاعتمادات والاحتياجات واعتماد مرتبات الجنود المرقمين في معسكر الشقب لعدد ٥٢٤ فردا ومرتبات 575 شهيدا وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة أوضاع المنظمين الى محور تعز والبالغ عددهم 15 الف مقاتل.



جاء ذلك في كلمته التي القاها في المؤتمر السنوي الختامي لقيادة محور تعز للعام التدريبي والقتالي والعملياتي 2019م.. مشددا على التخلص من الممارسات الخاطئة التي تسيئ لابطال الجيش الوطني الذين يسطرون اروع البطولات في مختلف جبهات المحافظة.

وأضاف في المؤتمر الذي حضره وكيل المحافظة اللواء عبدالكريم الصبري " ان متابعة الجهات الحكومية تمخض عنها كذلك صرف مرتبات الموظفين في الوحدات المركزية ودعم صندوق النظافة وحشد الموارد لمؤسسة المياه والصحة والأشغال العامة بأكثر من مليار و500 مليون ريال وتوريد معدات لصندوق النظافة والتحسين بمبلغ مليار و180 مليون ريال ورفد المستشفيات بتجهيزات بملايين الدولارات.

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وأشار شمسان الى ان السلطة المحلية عملت على إصلاح ثلاث طرق أساسية وهي هيجة العبد والصحى وكربه، بالإضافة إلى جهود إصلاح طريق تعز التربة حيث يجرى حالياً إعداد وثائق المناقصة.

ولفت التحركات لمعالجة التسويات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز واستكمال المنشئات التعليمية الممولة من الصندوق السعودي وبعشرات الملايين من الدولارات ومنها كلية الطب والمجمع الطبي الجامعي وتعزيز البنية المؤسسية للمحافظة باعتماد جامعة وكليتي مجتمع وهيئة طبية ودعم المعاهد الفنية بتجهيزات حديثة والحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير 30 ميجا وإصلاح الشبكة وتفعيل مكاتب البريد واستعادة خدمات الإنترنت.

من جهته قال قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، إن أهمية المؤتمر السنوي تتمثل بكونه يستقرئ ويناقش عن كُثب أحداث وسلوكيات ومنجزات عام كامل منصرم من عمر محور تعز بسلبياته وإيجابياته ويستعرض أيضاً الخطط والبرامج والجهود المتصلة بالمحور ويستدعي جملة العوائق والعثرات وكيفية التخلص منها بغية استيعاب معطيات الواقع ومواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام استكمال تحرير تعز والتخلص من الاختلالات المنبثقة من حين لآخر.

وفي المؤتمر، تم استعراض التقارير التحليلية والتدريبية للألوية والشُعب الادارية في محور تعز والويته العسكرية، وخطط العام القادم.