ننشر مواعيد رحلات اليمنية في أول أيام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 1 يناير 2020م عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 0945 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :0930 صباحا . الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1300 ظهرا . (توقيت جــده) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 608 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0815 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1800 مساء. (توقيت عمان) الوصول: 2200 مساء.

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