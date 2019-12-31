الحوثي ينهب الأدوية.. إب تسجيل 10 حالات وفاة وإصابة العشرات بإنفلونزا الخنازير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر طبية متطابقة إن وباء انفلونزا الخنازير انتشر في محافظة إب وسط اليمن، في ظل تكتم السلطات الصحية الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكدت المصادر تسجيل العديد من حالات الوفاة والإصابة بوباء إنفلونزا الخنازير بعدد من البلدات والقرى بمحافظة إب.

وتحدثت المصادر عن وفاة عشر حالات وفاة أصيبوا بفيروس انفلونزا الخنازير وإصابة ٣٤ حالة بالوباء في مختلف مديريات المحافظة خلال ديسمبر الجاري.

وأضافت المصادر بأن الوباء انتشر بعدد من مديريات محافظة إب خلال الأيام والأسابيع الماضية وسط غياب أي أدوار احترازية ووقاية لانتشار المرض.

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وبحسب المصادر فقد سُجلت انتشار في بعض قرى مديرية السياني وبعدان والعدين بمحافظة إب في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية والإنساينة للمواطنين.

واتهم المواطنون بمحافظة إب المنظمات وسلطات الإنقلاب المتاجرة بمعاناتهم وعدم الإلتفات إليهم.. موجهين مناشدات للتدخل وانقاذ المواطنين من الداء الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير ولافت.

وتأتي هذه الإحصائيات بعد أيام من تسجيل انتشار الوباء وإصابة العشرات بعدد من مناطق بعدان والعدين وتسجيل أربع حالات وفاة بعدد من مستشفيات مدينة إب.

وكشف نائب مدير الترصد الوبائي بالمحافظة د. ابراهيم الشرعبي عن إصابة ١٤٩حالة اشتباه بانفلونزا الخنازير والمسمى عالميا (H1N1 ) منذ مطلع العام ٢٠١٩م وحتى الـ ٣٠ من ديسمبر، منهم وفاة ٤٨حالة في إب.

وتنهب مليشيا الحوثي المعونات والمساعدات الطبية المقدمة من المنظمات، وتحرم منها الأهالي بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.