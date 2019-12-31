شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال دون سن الخامسة من العمر، التي تستمر ثلاثة أيام.

وتستهدف الحملة قرابة 23 الف طفل وتنفذها 123 فرقة متحركة وثابتة.

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