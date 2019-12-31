بالفيديو.. وكيل أول الحديدة يزور قطاع خفر السواحل بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الحديدة

قام وكيل اول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي بزيارة تفقدية لقطاع خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر حيث أطلع على مستوى الإعداد والتجهيز لخفر السواحل.



هذا وكان في استقباله قائد قطاع خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر العقيد عبدالجبار زحزوح وأركان حرب القطاع العقيد عبدالله فخري ونائب رئيس عمليات قطاع خفر السواحل وجمع من الضباط بالقطاع .

واكد القديمي، في كلمته امام منتسبي خفر السواحل، على اهتمام القيادة السياسية بقطاع خفر السواحل.. مشيداً بدورهم المهم وواجبهم الوطني للحد من تهريب السلاح للمليشيات الحوثية عبر سواحل الحديدة وموانئها التى اصبحت تستغل من قبل الانقلابيين لاستكمال تدمير الوطن وزعزعة أمنه واستقراره تنفيذاً للأجندة الإيرانية.

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وأوضح بأن مليشيات الحوثية استبدلت أغلب منتسبي قطاع خفر السواحل بعناصر موالين لهم ويسعون لفرضهم وبقائهم في موانئ الحديدة خلافا لاتفاق السويد الذي ينص على تسليم الموانئ لقطاع خفر السواحل.

وقال القديمي: "من هنا نرسلها رسالة واضحة.. أنتم الشرعيون حسب اتفاق السويد وستتولون تأمين موانئ الحديدة قريباً".

مشيدا بالدعم السخي الذي يقدمه التحالف العربي وقيادة القوات المشتركة بالساحل لخفر السواحل وكذلك لقائد القطاع والضباط والصف.