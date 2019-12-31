قائد العسكرية الثالثة يتفقد أبطال الجيش في جبهة "الضيق" بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، اليوم، أبطال الجيش الوطني في جبهة الضيق غربي محافظة مارب.

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واطلع الحبيشي على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية .. مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.. مثمناً التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد على المزيد من اليقظة العالية حتى تخليص الوطن من مليشيا الحوثي.