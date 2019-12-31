شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 441 حقيبة شتوية بمديريتي صبر الموادم وصالة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - تعز واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية، توزيع الحقائب الشتوية للنازحين والمتضررين في مديريتي صبر الموادم وصالة بمحافظة تعز.

Advertisements وجرى توزيع 441 حقيبة شتوية استهدفت 2,646 مستفيدا بمحافظة تعز. وجرى توزيع الحقائب الشتوية للنازحين والمتضررين في مديريتي صبر الموادم وصالة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الحقيبة الشتوية في اليمن خلال فصل الشتاء الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 441 حقيبة شتوية بمديريتي صبر الموادم وصالة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.