شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يوجه بعلاج الشاعر عبدالله مقادح على نفقة المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - أبين وجه محافظ أبين ابوبكر حسين، بعلاج الشاعر الكبير عبدالله مقادح، على نفقة المحافظة.

Advertisements جاء ذلك خلال زيارة لمنزله بمدينة زنجبار اليوم الثلاثاء، للإطمئنان على صحته. وأشاد محافظ أبين بالدور الثقافي للشاعر عبدالله مقادح وبأعماله الإبداعية المتنوعة التي انتصرت لقضايا الوطن والمواطن .. مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بتقديم الرعاية والعون للمبدعين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ أبين يوجه بعلاج الشاعر عبدالله مقادح على نفقة المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.