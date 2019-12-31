محافظ أبين يؤكد على أهمية تجاوز آثار الحروب ومواصلة مسيرة التنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أبين

أكد محافظ ابين ابو بكر حسين، على أهمية تجاوز كل آثار الحروب والصعوبات التي واجهت أبين خلال الفترة الماضية ومواصلة مسيرة التنمية بكل فاعلية.



وأشار خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك للقيادات التنفيذية ومدراء عموم مكاتب فروع الوزارات ومدراء المديريات، بحضور امين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، إلى أهمية أن تستوعب موازنة المحافظة للعام الجديد كل معطيات الواقع وما ترتب على الحروب السابقة من دمار وخراب لكل مقومات البنية التحتية وتعويض المواطنين التي دمرت منازلهم .

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وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجهها المديريات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات ومختلف القطاعات الاخرى، وتعزيز عملية التنسيق بين فروع الوزارات والمديريات والعمل لتحقيق نجاحات طيبة في الموارد المالية.

وأكد الاجتماع على تفعيل نشاط مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، وإصلاح الخلل في بعض المرافق الحكومية ومواصلة الجهود لاستكمال مراحل مشروع كهرباء ابين ٣٠ ميجا الذي نفذت مرحلته الاولى في انشاء الاعمال المدنية للمشروع.

وشدد الإجتماع على ضرورة وضع خطة للإغاثة النازحين المتواجدين في المدينة وبناء مخيمات لهم وايجاد مستودع كبير لحفظ جميع اشكال الدعم الغذائي.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل والتأمينات والمعاشات لوضع الحلول المناسبة للمتقاعدين في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية