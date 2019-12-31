حملة أمنية في عدن لمنع تعاطي القات في ساحل أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

نفذت قوات أمنية تابعة للحزام الأمني، في محافظة عدن، اليوم الثلاثاء حملة أمنية لمنع مضغ وتعاطي القات في ساحل أبين.



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وجاءت الحملة عقب شكاوي تقدمت بها بعض الأسر من المنظر السيء لمتعاطي القات في ساحل أبين الذي يعتبر من أهم المتنزهات العامة في عدن .

وتأتي الحملة إستمرار لإجراءات اتخذتها قيادة ألوية الدعم والاسناد خلال الفترة الماضية، أولها كان منع تعاطي القات على أفراد قواتها من الحزام الأمني في أوقات الدوام ، وكذلك منع تعاطي القات في كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة.

وتهدف هذه الحملات ألأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات.