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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة أمنية في عدن لمنع تعاطي القات في ساحل أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
نفذت قوات أمنية تابعة للحزام الأمني، في محافظة عدن، اليوم الثلاثاء حملة أمنية لمنع مضغ وتعاطي القات في ساحل أبين.
وجاءت الحملة عقب شكاوي تقدمت بها بعض الأسر من المنظر السيء لمتعاطي القات في ساحل أبين الذي يعتبر من أهم المتنزهات العامة في عدن .
وتأتي الحملة إستمرار لإجراءات اتخذتها قيادة ألوية الدعم والاسناد خلال الفترة الماضية، أولها كان منع تعاطي القات على أفراد قواتها من الحزام الأمني في أوقات الدوام ، وكذلك منع تعاطي القات في كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة.
وتهدف هذه الحملات ألأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات.
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