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حملة أمنية في عدن لمنع تعاطي القات في ساحل أبين

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

حملة أمنية في عدن لمنع تعاطي القات في ساحل أبين

عدن - الخليج 365

نفذت قوات أمنية تابعة للحزام الأمني، في محافظة عدن، اليوم الثلاثاء حملة أمنية لمنع مضغ وتعاطي القات في ساحل أبين.

 

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وجاءت الحملة عقب شكاوي تقدمت بها بعض الأسر من المنظر السيء لمتعاطي القات في ساحل أبين الذي يعتبر من أهم المتنزهات العامة في عدن .

 

وتأتي الحملة إستمرار لإجراءات اتخذتها قيادة ألوية الدعم والاسناد خلال الفترة الماضية، أولها كان منع تعاطي القات على أفراد قواتها من الحزام الأمني في أوقات الدوام ، وكذلك منع تعاطي القات في كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة.

 

وتهدف هذه الحملات ألأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات.

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