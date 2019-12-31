مفتاح يتفقد سير العمل بشروع تأهيل طريق مأرب - الجوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - مأرب تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل خط مأرب الجوبة البيضاء وخط الجوبة حريب البالغة تكلفتهما ملياري ريال بتمويل حكومي.

Advertisements وأكد الوكيل مفتاح، أهمية الخطين في ربط عدد من المحافظات.. لافتاً إلى أن خط مأرب البيضاء يمثل الشريان الاستراتيجي الوحيد لإمداد المحافظات الواقعة وسط البلاد وغربها بالمواد الغذائية والاغاثية والوقود . وشدد على ضرورة انجاز المشروعين في المدة الزمنية المحددة والإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ والإنجاز.

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