القديمي يطلع على استعدادات خفر السواحل لتولي مهام تأمين موانئ الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - الحديدة اطلع وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، على جاهزية قطاع خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر استعداداً لتولي مهام تأمين موانئ الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وأشاد القديمي بدور قوات خفر السواحل في الحد من تهريب السلاح لمليشيا الحوثي الانقلابية عبر سواحل الحديدة وموانئها التي يستغلها الانقلابيون لاستكمال تدمير الوطن وزعزعة أمنه واستقراره.

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