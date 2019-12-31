وزير التربية يوقع اتفاقيتين في مجال التغذية المدرسية وحماية الطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

وقع وزير التربية والعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة رعاية الاطفال اتفاقيتين لمشروعين تابعين للوزارة.



تتضمن الاتفاقية الاولى تنفيذ مشروع استمرار التعليم في حالات الطوارئ وحماية الاطفال والتغذية، من الفترة يوليو 2019 - مايو 2020 بمديريات (تبن ، طور الباحة ، ، المضاربة ) بمحافظة لحج

ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة الاطفال اليمنيين المتأثرين بالنزاعات، وأولياء أمورهم على الصمود والرفاهية من خلال زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم والصحة والحماية الجيدة ذات الصلة والمتكاملة، بمبلغ وقدره مليون و250 الف دولار، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية.

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ويستهدف المشروع اكثر من 14 الف طفل تتراوح اعمارهم بين 6- 15سنة ، في 12 مدرسة رسمية و300 معلما و120 اعضاء مجالس اولياء الامور.

وتتضمن الاتفاقية الثانية على مشروع الحد من العوائق التي تحول دون توفير خدمات التعليم الوقائي للأطفال المتضررين من النزاع في اليمن بمحافظتي عدن ولحج.

حيث يهدف المشروع الى تحسين وصول الفتيات والفتيان المتأثرين بالنزاعات واستبقائهم في خدمات الحماية والتعليم المتكاملة التي تدعم الرفاهية وتحسين النتائج التعليمية، بمبلغ مليونين و500 ألف يورو، بتمويل من مكتب المفوضية الاوروبية للمساعدات.

ويستهدف المشروع 24 طفلا تتراوح اعمارهم بين 6- 17عاما ، في 17 مدرسة رسمية ومخيم ، و515 معلما وغيرهم من موظفي التعليم.