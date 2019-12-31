شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب أعضاء اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت على الجرد السنوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون نظم اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ومكتب إنجاز للخدمات المحاسبية، اليوم، دورة تدريبية في مجال آليات وإجراءات الجرد السنوي، بمشاركة 25 متدربا من المنظمات الأعضاء بالاتحاد.

Advertisements وأكد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات بالمكتب المهندس محمد التميمي، أهمية الدورة التدريبية في توحيد تقارير الجرد لمنظمات المجتمع المدني والذي يأتي ضمن متطلبات تجديد تصاريح المنظمات . ونوه بدور الإجراءات السليمة داخل المنظمات في الجوانب الإدارية وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها المنظمات للمجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب أعضاء اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت على الجرد السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.