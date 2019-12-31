أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

مدفعية الحوثي تشن قصفا عنيفا على حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/446711/ التجار في مناطق سيطرة المليشيا يبدؤون إضرابا عاما الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/446712/ بالأسماء.. استشهاد واصابة 4 بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/446722/ الحفل التكريمي لمدارس البيان الاهلية بالمكلا لاوئل طلابها.. بث مباشر https://www.elyamnelaraby.com/446725/ مصرع مسؤول حوثي بإب بنيران القوات الحكومية بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/446730/ وفاة وإصابة مواطنين جراء حادث مروري شمال إب https://www.elyamnelaraby.com/446736/ تعز.. توضيح مهم بخصوص مطبعة صحيفة الجمهورية Advertisements عسكر: الحوثيون اختطفوا 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم https://www.elyamnelaraby.com/446751 مليشيا الحوثي تعلن إطلاق 10 من أسراها في عملية تبادل مع الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/446757/ البحسني يطلع على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/446763 عملية عسكرية نوعية جديدة للقوات الجنوبية بالضالع ومصرع 7 وجرح 18 حوثيا https://www.elyamnelaraby.com/446766/ جنود نقطة أمنية بمأرب يطلقون النار على موكب مستشار وزير الدفاع https://www.elyamnelaraby.com/446769/ خلال 2019.. أبرز الإنجازات والإخفاقات للمنتخبات اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/446782/ عام من الانتهاكات.. الذراع الإيراني نهب ممتلكات الشعب اليمني ولم يعترف بالاتفاقيات https://www.elyamnelaraby.com/446783/ تصاعد الصراعات بين أجنحة الحوثي وخروجها للعلن بعام 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446794

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