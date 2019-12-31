بالفيديو.. إرساء مناقصة 7 مشروعا من حصة حضرموت من مبيعات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

أرست لجنة المناقصات بحضرموت الوادي والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، 7 مشاريع من حصة حضرموت من مبيعات النفط.



وتتوزع المشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط 6 في مجال الكهرباء بعدد من مناطق وادي وصحراء حضرموت وواحد لهيئة مستشفى سيئون .

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و يبلغ اجمالي كلفة مشاريع الكهرباء مليون و 736 ألف و 357 دولار و 39 سنت ، فيما مشروع الهيئة يبلغ 629 ألف و 126 دولار .

كما استعرضت المشاريع السابقة والبالغة 27 مشروعا تم اعلان مناقصاتها و 63 قيد الانشاء منها 16 تمت عملية الاستلام الابتدائي لها .

واشارت اللجنة الى انها بصدد عقد ورشة خلال الايام القادمة بمشاركة مدراء عموم المديريات لتقيم مستوى التنفيذ للمشاريع خلال الفترة السابقة و السبل الممكنة لتجاوز اي قصور في المشاريع القادمة .