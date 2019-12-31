بالفيديو.. الكثيري يترأس اجتماع للمكتب التنفيذي بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية تريم اليوم في اجتماعه الدروي لشهر ديسمبر برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عدد من تقارير المكاتب الخدمية بالمديرية .



و استعرض المكتب بحضور مدير عام مديرية تريم خالد هويدي تقارير عن الحالة الامنية ومستوى تنفيذ المشاريع و ادارة جهاز محو الامية و تعليم الكبار و انشطة الشباب والرياضة و المؤسسة العامة للكهرباء " .

وفي افتتاح المكتب الذي حضره مدير عام الاشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى و و كيل نيابة تريم القاضي سعيد فيصل لرضي اكد الوكيل الكثيري على تكاتف الجهود بين ادارة المكتب التنفيذي للارتقاء بالخدمات و تحسين اداءها لمواكبة متطلبات المرحلة و احتياجاتها و تسخير الامكانات المتاحة والمتوفرة لخدمة مواطني المديرية .

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واشار الى ان الزيارة للمديرية تأتي للاطلاع عن قرب على تطلعات ابناء المديرية والاستماع لهمومهم .

واستعرض الوكيل الكثيري توجهات السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة القادمة ، حاثا اعضاء المكتب الى تقييم اداء اداراتهم خلال العام المنصرم والعمل على تجاوز اي قصور خلال العام القادم في سبيل خدمة المواطن .

وشدد على تحمل الجميع مسؤولية انجاز المشاريع التنموية في وقتها ووفق المواصفات ، وسبل الحفاظ عليها وتنميتها وتأمينها باعتبارها ملك للاجيال القادمة .

واقترح اعضاء المكتب تنفيذ استزراع زراعي لمقاطع محددة بالمجرى الرئيسي للسيول في اطار الحد من انتشار شجرة "المسكيت " و زرع محاصيل زراعية تلبي احتياج المجتمع المحلي .