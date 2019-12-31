حضرموت: وفاة 6 مسافرين في حادث مروري لحافلة ركاب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - حضرموت توفي ستة مسافرين وأصيب آخرون في حادث مروري لحافلة نقل جماعي في طريق العَبر بمحافظة حضرموت.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن حافلة تتبع إحدى شركات النقل انقلبت في الطريق الدولي، ما تسبب بوفاة ستة ركاب وإصابة آخرين بجروح. وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج. وارتفعت أعداد الحوادث المرورية المروعة على الطريق الدولي "مأرب- العبر"، في الآونة الأخيرة، بسبب تزايد أعداد المسافرين وانقطاع بقية الطرق جراء الحرب.

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