شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل تحذير هام وخطير..هذا ما سيحدث غدا في صنعاء رفضا لقرار الحوثيين منع تداول العملة الجديدة..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت نقابة "التجار اليمنيين"، في بيان صحافي، رصده " المنارة نت " اليوم، البنك المركزي فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

ودعت النقابة إلى وضع حلول إيجابية ، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلا.

وكانت مليشيا الحوثي أصدرت في وقت سابق قراراً بمصادرة العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يوما، إلا أن القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين والتجار وتسبب في معاناة الكثير منهم.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " اليوم، أن قيادة مليشيا الحوثي أعلنت حالة الطوارئ في صفوف المليشيات، لمواجهة دعوة الإضراب التي أعلنتها نقابة "التجار اليمنيين ".

وتفرض مليشيات الحوثي بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية على التجار في جميع المداخل المؤدية للعاصمة في كل من أرحب والأزرقين وعفار بالبيضاء والمدن المجاورة لها.

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