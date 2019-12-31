شكرا لقرائتكم خبر عن في غاية الخطورة.. تحذيرات رسمية الريال اليمني سينهار اعتباراً من بداية 2020 وإنقاذه مرتبط بهذا الشرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن في بيان لها صادر اليوم الأحد من المخاطر الكبيرة والانهيار السريع والمتوقع للعملة الوطنية مع بداية العام الجديد في حال لم يتم تجديد الوديعة السعودية.

وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن أنها تتوقع أن تشهد العملة الوطنية انهيار جديد العام المقبل في حال لم يتم تجديد الوديعة السعودية، مناشدة الحكومة الشرعية بإيجاد حلول دائمة لاسعار الصرف بدلاً من الحلول المؤقتة.

وأكدت الغرفة في بيان لها أنه يتم استيراد 90 من احتياجات اليمن من الغذاء وبإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً وهو ما يجب أن يتم بموجبه نباء خطط استراتيجية واضحة المعالم مع الجانب السعودي وبما يضمن استمرار الدعم السعودي لضمان الاستقرار، وشدد البيان على أن المليارات التي تعلن باسم المانحين لليمن لم تعط أي مردود حقيقي كما لمسه التجار في الوديعة السعودية في إشارة إلى أن هذه المبالغ تذهب لصالح الفاسدين.