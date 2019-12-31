ديوان البلاط السلطاني يُخرس كل الألسن التي روّجت لشائعات وفاة السلطان قابوس .. ويُعلن هذه التفاصيل

وضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .

وقال بيان رسمي صدر عن ديوان البلاط السلطاني عصر اليوم الثلاثاء أن السلطان في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

ووجه السلطان شكره وتقديره إلى “أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم”. كما جاء في بيان الديوان السلطاني

وسأل السلطان قابوس “الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله”.وفق البيان

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة غير مسبوقة من جهات معادية للسلطنة، تمثلت بنشر شائعات مغرضة عن صحة السلطان وصلت حدّ الترويج لوفاته، ومن سيخلفه في إدارة السلطنة.

وواجه العُمانيون تلك الشائعات بالرد عليها وتفنيدها ورفض قبولها والإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

كما شددوا على أهمية الوحدة العمانية لمواجهة الحملة المنظمة، وأن مصدرهم الوحيد عن صحة السلطان بعد عودته من بلجيكا حيث اجرى فحوصات طبية، هو بيان ديوان البلاط السلطاني.

وبعد حملة الشائعات وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.