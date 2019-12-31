التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب وتطوير القطاع المالي والمصرفي بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
وقع صندوق تنمية المهارات، اليوم بعدن، مذكرة تفاهم حول تدريب وتطوير القطاع المالي والإدراي والمصرفي، مع أكاديمية العلوم والدراسات المصرفية.
وتضمنت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للصندوق الدكتور عبدالله داغم، والمدير التنفيذي للاكاديمية اوسان محمد، على برنامج تدريبي حول تحسين القطاع المالي وتطوير العمل الاكاديمي، وتذليل الصعاب للصندوق في عملية دفع المساهمة المالية.
وتهدف الى تنفيذ عمل مشترك مع الصندوق لتدريب الجانب المهني والاداري والمالي والمصرفي بشكل كبير، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق من ناحية دفع بعض الجهات المصرفية للمساهمات المالية للصندوق، باعتبار ان الاكاديمية ستكون حلقة وصل بين القطاعات المصرفية والصندوق.
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