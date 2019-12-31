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عناصر الإصلاح تداهم منزل الرياضي بوجليدة في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

عناصر الإصلاح تداهم منزل الرياضي بوجليدة في شبوة

الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن عناصر تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، داهمت فجر اليوم الثلاثاء، منزل لاعب نادي تضامن شبوة، الخضر بوجليدة .

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وذكرت المصادر، أن العناصر مدججين بعدد من الأطقم داهمت منزل بوجليدة فجر الثلاثا،ء وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم غادرت دون أخذ أحد من الأسرة، ودون توضيح سبب المداهمة.

 

واستنكرت أسرة بوجليدة هذه الاعمال التي تقوم بها قوات تابعة للاخوان من مداهمات وترويع للأسر والأطفال والنساء .

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