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الكمالي يكشف عن طريقة حوثية جديدة لنهب المواطنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الكمالي يكشف عن طريقة حوثية جديدة لنهب المواطنين

الخليج 365

كشف الإعلامي الإقتصادي، فاروق الكمالي، عن طريقة جديدة تتبعها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لنهب المواطنين في مناطق سيطرتها، وذلك في إطار قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية .

 

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وقال الكمالي في تغريدة له بتويتر، "ينهب الحوثيون مدخرات المواطنين، أعلنوا أن الاستبدال متاح إما ريال الكتروني أو نقدا من نقود قديمة" .

 

وأضاف "واتضح أن الاستبدال لا يتم فورا ويعطى المواطن سند بفلوسه وموعد لاحق خلال شهر في حال اختار المقايضة بنقود قديمة" .. مشيراً إلى أنه يمكن الاستبدال الفوري فقط عن طريق سوق سوداء يتم فيها المقايضة بنقص 20%.

 

وقررت الميليشيات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومصادرتها من المحلات وشركات الصرافة، وإستبدالها بالعملة القديمة، تحت مزاعم حماية الإقتصاد الوطني من الإنهيار .

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